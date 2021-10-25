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Происшествия25 октября 2021 17:25

Тамбовчанка за рулем иномарки сбила мотоциклиста

37-летнему мужчине оказали помощь на месте аварии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В больницу мотоциклисту не потребовалось

В больницу мотоциклисту не потребовалось

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове произошла авария с участием мотоциклиста. ДТП зафиксировали 22 октября в 8 часов утра в районе дома №124 по улице Рылеева города Тамбова. 52-летняя тамбовчанка за рулем «MITSUBISHI Lancer» врезалась в двигавшийся впереди в попутном направлении мотоцикл «BMW К 1600 GT L» под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, помощь ему на месте оказал фельдшер скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.