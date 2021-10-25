У тамбовской пенсионерки на рынке вытащили из сумки 17 тысяч рублей

В полицию г. Моршанск Тамбовской области с заявлением о краже обратилась пенсионерка. Она рассказала, что после посещения Центрального рынка обнаружила пропажу 17 000 рублей из своей сумки.

В ходе розыска полицейские установили личность преступницы, совершившей кражу. Ей оказалась безработная 22-летняя девушка. По словам задержанной, она увидела, как пенсионерка положила в сумку крупную сумму денег и, выждав момент, вытащила купюры.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Часть похищенных средств была изъята и возвращена потерпевшей. Остальные деньги девушка успела потратить на личные нужды. Как оказалось, задержанная уже не раз попадала в поле зрения полиции, в том числе за кражу.