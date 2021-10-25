В Тамбовской области незаконно вырубили деревья в лесу

Незаконная вырубка деревьев произошла в Жердевском районе Фото: УМВД России по Тамбовской области

В ОМВД по Жердевскому району 22 октября поступило сообщение о незаконной рубке леса. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и установила, что накануне в пяти километрах от Жердевки неизвестный спилил в лесном массиве деревья.

Полицейские осмотрели место преступления и обнаружили следы техники и деревья, которые злоумышленник не успел увезти - три ствола березы и один дуб. Стражи порядка опросили лесника, после чего вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался 39-летний житель Жердевки. Он признался, что спилил деревья под предлогом санитарной вырубки леса.

- В отделе полиции мужчина дал признательные показания. Ранее проблем с законом задержанный не имел. В дальнейшем он собирался сбыть древесину, чтобы подзаработать, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время ведут мероприятия по документированию преступной деятельности нарушителя. Также устанавливается сумма ущерба, причиненного лесничеству.