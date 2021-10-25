В Тамбове после столкновения автомобилей в больницу попала 2-летняя девочка

Малышку на скорой отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы маленький ребенок, произошла 23 октября в 12 часов 45 минут в районе дома №31 на улице Интернациональной города Тамбова. 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Kia Rio», при повороте столкнулся с «Audi Q8», за рулем которого был 39-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получила 2-летняя девочка, находившаяся в «Kia Rio», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Ребенка на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в детскую областную больницу.