Тамбовчанин в драке порезал соседа ножом

В полицию 23 октября поступило сообщение о драке в поселке Строитель Тамбовского района. Как было установлено, рядом с одним из домов в микрорайоне Центральный, поссорились двое соседей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе конфликта 54-летний мужчина избил соседа, после чего ударил ножом в живот, причинив ему проникающее ножевое ранение брюшной полости. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение в г. Тамбове.

- Оперативниками подозреваемый в причинении средней тяжести вреда здоровью пострадавшего был задержан. При опросе злоумышленник дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

После судебно-медицинской экспертизы по установлению степени причиненного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Тамбовчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.