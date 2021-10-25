Тамбовчанин украл из дачного дома дорогостоящие инструменты

В дежурную часть отдела полиции №3 по г. Тамбову поступила информация о краже на территории дачного кооператива. Установлено, что из дачного дома на Рассказовском шоссе злоумышленник похитил дорогостоящие электроинструменты. Хозяева, обнаружив пропажу, обратились в полицию.

В ходе проведения розыска сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина, проживающий на улице Пионерской в Тамбове. Как выяснилось, тамбовчанин совершил две подобные кражи. Похищенное имущество он сбывал в ломбарде. Часть инструментов найдена.

- Возбуждено уголовное дело. Виновному санкция ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража» грозит наказанием в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности тамбовчанина к аналогичным преступлениям на территории области, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.