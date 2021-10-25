В центрах соцуслуг Тамбовской области открылись игровые комнаты

Тамбовская область стала одним из победителей конкурсного отбора, проводимого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Регион получил грантовую поддержку в 2,2 миллиона рублей.

- Благодаря выделенным грантовым средствам в 2021 году игровые комнаты появились в Центрах социальных услуг для населения г. Кирсанова и Кирсановского района, г. Моршанска и Моршанского района и г. Рассказово и Рассказовского района, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

«Детские уголки» оборудованы познавательными играми, игрушками, конструкторами. Работники центров присматривают за ребятами, пока их родители получают необходимые консультации и оформляют документы.