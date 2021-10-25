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Общество25 октября 2021 10:20

На железнодорожной станции в Мичуринске нашли снаряд времен ВОВ

Боеприпас вывезли и обезвредили сотрудники Росгвардии
Ксения АЛЕШИНА
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Рабочие обнаружили боеприпас при прокладке кабеля электроосвещения на территории станции

Рабочие обнаружили боеприпас при прокладке кабеля электроосвещения на территории станции

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске при прокладке кабеля электроосвещения на территории железнодорожной станции в микрорайоне Кочетовка-5 наукограда рабочие нашли снаряд, по внешнему виду похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. На место оперативно прибыли сотрудники администрации наукограда, МЧС, ФСБ и Росгвардии.

Боеприпасобезвредили сотрудники Росгвардии, для уничтожения его вывезли на полигон. Жизни и здоровью мичруинцев ничего не угрожает.

- Станция Кочетовка Юго-Восточной железной дороги была важным стратегическим пунктом на подступах к Москве. Как ни старался враг разрушить сложившуюся систему перевозок, он этого сделать не смог. В годы Великой Отечественной войны станция неоднократно подвергалась бомбежке вражескими самолетами, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.