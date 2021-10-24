За сутки коронавирус нашли и 176 жителей Тамбовской области

За сутки у 176 тамбовчан выявили коронавирус. Среди новых случаев: 60 мужчин, 105 женщин, 11 детей (мальчики 3,4,7,7,9,10,11 лет, девочки 2,5,7,16 лет). Возраст взрослых инфицированных от 18 до 93 лет. Всего за время пандемии в регионе заразились 47034 человек.

44 508 пациентов выздоровели: 22 062 выписали из стационара, 22 446 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 1115 человек. Количество находящихся на карантине – 1322. Сняты с наблюдения на дому – 63 496 тамбовчан, выписаны из больниц - 29 984.

По состоянию к 24 октября первый этап вакцинации против коронавируса прошли 396 422 человека. Полностью иммунизированы 366 594 тамбовчан.