В Тамбовской области откроют еще один «Кванториум»

В Тамбовской области успешно работают два технопарка «Кванториум», созданные по нацпроекту «Образование». В 2022 году планируется открыть еще один детский технопарк, на этот раз в городе Мичуринске. По предварительной информации — в мичуринской школе №1.

«Кванториум» – это новый формат изучения естественно-научной, математической, информационной и технологической направленностей в школе. Программы, которые реализуются в школьном технопарке, направлены на развитие у ребят информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественнонаучной, математической и технологической направленностей, а также повышения качества общего образования.

Технопарк оснащают современным оборудованием. Это образовательные конструкторы и наборы по механике, мехатронике и робототехнике, для изучения технологий связи и интернета вещей, а также цифровые лаборатории по химии, физике, биологии и многое другое. Кроме изучения учебных дисциплин, в школьном технопарке проводят дополнительные образовательные программы, а также конкурсы и фестивали.

- Многие дополнительные образовательные программы технической направленности будут доступны для детей из других школ. Любой ребёнок города Мичуринска сможет здесь заниматься, даже если не обучается в данной школе. Ведь занятия в «Кванториуме» для ребят абсолютно бесплатные, — отметил начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области Дмитрий Трунов.

С каждым годом число детских технопарков в регионе увеличивается. В этом году на Тамбовщине открылся второй технопарк «Кванториум» на базе лицея №14 города Тамбова. В нем идет активная работа. Лицеисты и ребята из других школ с интересом включились в работу на новом оборудовании. Проводят исследовательскую и проектную деятельность.

А «Кванториум» на базе тамбовской школы №22 летом этого года уже выпустил своих первых выпускников. Многие из них стали студентами лучших ВУЗов страны — технопарк дает возможность реализовать даже самые смелые проекты.