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Общество22 октября 2021 16:44

В Тамбовской областной Думе выбрали заместителей председателя

Эти должности получили Александр Орионов, Александр Куприянов и Юрий Плужников
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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22 октября состоялось второе заседание Тамбовской областной Думы седьмого созыва, на котором депутаты рассмотрели организационные вопросы.

Председатель регионального парламента Евгений Матушкин предложил на должности первых заместителей председателя областной Думы Александра Орионова и Александра Куприянова, которые входят во фракцию партии «Единая Россия».

- По итогам тайного голосования Александр Орионов и Александр Куприянов были избраны первыми заместителями председателя Тамбовской областной Думы седьмого созыва, - сообщает пресс-служба облдумы. - Заместителем председателя областной Думы в ходе тайного голосования избран Юрий Плужников.