В Тамбовской областной Думе выбрали заместителей председателя

22 октября состоялось второе заседание Тамбовской областной Думы седьмого созыва, на котором депутаты рассмотрели организационные вопросы.

Председатель регионального парламента Евгений Матушкин предложил на должности первых заместителей председателя областной Думы Александра Орионова и Александра Куприянова, которые входят во фракцию партии «Единая Россия».

- По итогам тайного голосования Александр Орионов и Александр Куприянов были избраны первыми заместителями председателя Тамбовской областной Думы седьмого созыва, - сообщает пресс-служба облдумы. - Заместителем председателя областной Думы в ходе тайного голосования избран Юрий Плужников.