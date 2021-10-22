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Здоровье22 октября 2021 16:15

В Тамбовской области не будут объявлять локдаун раньше 30 октября

Регионам со сложной обстановкой по коронавирусу разрешили объявить выходные на неделю раньше
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области пока не ожидается принятие новых ограничений в связи с распространением коронавируса. Также не планируется объявлять нерабочие дни ранее 30 октября. Об этом сообщил руководитель региона Максим Егоров во время заседания Тамбовской областной Думы.

- В Тамбовской области ограничительные меры до 30 октября вводить пока не планируется. Естественно, ситуация с коронавирусом находится на постоянном контроле. И если возникнет необходимость ввести дополнительные ограничения, мы это сделаем в соответствии с законодательством. В данный момент я обращаюсь ко всем жителям области с призывом вакцинироваться, для тех, кто этого еще не сделал, и соблюдать масочный режим, - сказал Максим Егоров.

Напомним, что в соответствии с указом главы государства по всей стране объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом Владимир Путин отметил, что регионы могут самостоятельно объявить нерабочие дни ранее обозначенной даты и вести дополнительные ограничения, если этого требует эпидемиологическая обстановка.