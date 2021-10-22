Тамбовчанка украла мобильник у покупателя, за которым стояла в очереди у торгового павильона

В Тамбове полицейские раскрыли кражу мобильника, которая произошла в августе этого года. В отдел полиции № 1 с заявлением обратился тамбовчанин. Мужчина пояснил, что по случайности оставил свой мобильник на прилавке около продуктового павильона на улице Московской, когда покупал продукты. Вернувшись через какое-то время, он не нашел свой телефон. Продавец также не смог ничего пояснить.

Сотрудники уголовного розыска установили, что одновременно с банковской карты владельца телефона, которая была к нему подключена, было списано 2,5 тысячи рублей.

В ходе розыска стражи порядка задержали 48-летнюю женщину, которая стояла в очереди сразу за потерпевшим у павильона. Как оказалось, тамбовчанка взяла оставленный без присмотра мобильник, разблокировала его и сняла 2,5 тысячи рублей с карты. Деньги женщина потратила на личные нужды. Телефон полицейские вернули владельцу.

- В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». По окончании расследования с обвинительным заключением оно направлено в суд Ленинского района города Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.