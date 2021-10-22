В Тамбове 25 октября отключат свет на семи улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», в понедельник, 25 октября, в областном центре произойдет отключение электроэнергии на семи улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

- ул. Гастелло, д. 65-107;

- ул. Дорожная, д. 1-63.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.30 до 11.30:

ул. Энгельса, д. 30-69;

ул. Сергеева-Ценского, д. 30;

ул. Советская, д. 52;

- с 13.30 до 16.30:

ул. Социалистическая, д. 85-85А;

ул. Рылеева, д.92/2.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.