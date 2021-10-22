В Тамбове выбирали цвета для пешеходной зоны обновленной Коммунальной

В администрации города обсуждали вопросы, касающиеся ремонта улицы Коммунальной, на участке от улицы Носовской до улицы Красной. Обсуждали здесь, в том числе, цвета тротуарной плитки.

Напомним, после реконструкции на улице Коммунальной будет выделена зона для пешеходов, а у автомобилистов останется возможность подъезда к объектам торговли. Но при этом сквозной она не будет. Сейчас на обсуждаемом участке улицы Коммунальная активно ведется замена канализации и системы водоснабжения.

- Сегодня мы должны определиться: ориентироваться ли нам на ту цветовую гамму, которая использована на нём или делать новое покрытие на участке от улицы Носовской до улицы Красной, а уже в будущем использовать тот же цвет при ремонте Арбата. Нет сомнений, что это должен быть единый стиль, - говорит врио главы города Максим Косенков.

Обсудив варианты, участники встречи сошлись во мнении, что пешеходная часть обновленной улицы не должна быть ярким цветовым акцентом. Поэтому единогласно было принято решение остановиться на двух тонах серого цвета. Далее предстоит определиться с размерами плитки и её раскладкой, и в этой работе, отметил Максим Косенков, важно не навредить общему облику улицы. Эта часть Тамбова должна стать уютной, но при этом аутентичность исторической городской среды должна быть сохранена.