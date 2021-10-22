В Тамбовской области житель Мордовского района украл с трассы металлические ограждения

В Тамбовской области полицейским поступила информации о краже металлоизделий, которые служили для разметки автотрассы. Было установлено, что 16 октября с трассы «Мордово-Ивановка» пропало имущество, состоящее на балансе одной из районных дорожно-строительных организаций.

Как выяснилось, злоумышленник ночью похищал металлические столбы, служащие для разметки дорожных знаков. Мужчина заранее выбрал маломобильный участок трассы, чтобы его никто не заметил. Сами знаки ГИБДД он удалял, а металлоизделия сдавал в пункты приема с целью подзаработать.

Сотрудники полиции задержали 46-летнего жителя Мордовского района. Похищенные столбы изъяты и переданы специалистам для проведения экспертизы по оценке причиненного материально ущерба.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности фигуранта к аналогичным деяниям. После экспертизы будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.