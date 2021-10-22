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Общество22 октября 2021 15:01

Тамбовчане, к которым судебные приставы ошибочно предъявляют претензии, смогут доказать свою правоту

В УФССП заработал сервис «Я двойник!»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сервис Федеральной службы судебных приставов «Интернет-приемная» дополнен новым видом обращений для людей, ошибочно идентифицированных как должники по исполнительным производствам. Теперь они смогут оперативно решить свой вопрос с помощью официального сайта Федеральной службы судебных приставов. Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!».

На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Обращение в день его поступления сразу передается руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.

- В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.