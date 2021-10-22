Пьяный мичуринец с кухонным ножом напал на приятеля

В Мичуринске 19 октября на улице Октябрьской произошло преступление. Было установлено, что по месту жительства у 39-летнего мужчины собралась компания приятелей для совместного употребления спиртного.

Между хозяином дома и его 63-летним знакомым в какой-то момент произошла ссора. Мужчина взялся за кухонный нож и решил наказать гостя, угрожая убийством. Однако вскоре злоумышленник успокоился и положил нож на место.

- Сотрудники полиции опросили стороны конфликта и свидетелей, нож изъят и отправлен на экспертизу. Следователями ОМВД по г. Мичуринску возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.