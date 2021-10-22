Жителя Тамбовской области осудили за угрозу ножом полицейским

В Тамбовской области суд вынес приговор 19-летнему жителю Уварово. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как установили следствие и суд, 22 сентября 2021 года сотрудникам уваровской полиции поступило сообщение о том, что около одного из домов молодой человек нарушает общественный порядок.

Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели находящегося в состоянии алкогольного опьянения парня с ножом в руках, который вел себя агрессивно и громко матерился.

- Требование полицейских прекратить противоправное поведение молодой человек проигнорировал и, размахивая ножом, стал высказывать в их адрес угрозы применения насилия. Для предотвращения дальнейших противоправных действий фигуранта сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

При этом ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд приговорил парня к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.