Тамбовские автоинспекторы задержали легковушку, на которой перевозили похищенных баранов

Установлено, что в общей сложности злоумышленники похитили 24 головы домашнего скота Фото: УМВД по Тамбовской области

Ночью, 14 октября, на автодороге «Рассказово-Бондари» в Тамбовской области сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «Лада Гранта», водитель которого при виде них пытался скрыться и съехать на второстепенную дорогу.

Полицейские остановили машину и обнаружили в салоне пять баранов. Тот факт, что молодые люди перевозили животных на легковушке, очень насторожил правоохранителей.

Злоумышленников доставили в отделение полиции. Молодые люди признались, что решили пойти на преступление с целью заработка. В сети Интернет жители Тамбовского района находили объявления о продаже баранов и овец на территории Рассказовского и Бондарского районов, приезжали по месту жительства фермеров, осматривались, а ночью возвращались обратно и похищали животных.

- В следственном подразделении МОМВД России «Рассказовский» возбуждено четыре уголовных дела по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Полицейскими установлены и опрошены четыре фермера из Рассказовского и Бондарского районов, у которых молодые люди похитили в общей сложности 24 головы домашнего скота. Животных злоумышленники продавали перекупщикам в живом весе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В рамках следственных действий рассказовские полицейские установили еще двух парней, которые также принимали участие в кражах домашних животных.Под следствием находится четверо жителей Тамбовского района в возрасте от 17 до 25 лет.

Стражам порядка удалось установить местонахождение и вернуть фермерам 13 похищенных баранов. Местонахождение других животных устанавливается, кроме этого разыскиваются люди, которые приобретали краденных животных.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступной деятельности, подсчитывается причиненный ущерб фермерам.