Тамбовчане пытались похитить железнодорожные рельсы с территории завода

В дежурную часть ОМВД по г. Котовску 21 октября поступило сообщение о совершаемой краже. Как оказалось, на территории одного из заводов, двое мужчин пытались похитить железнодорожные рельсы и другие металлические части путей.

На месте преступления стражи порядка задержали двоих мужчин 44 и 61 лет и доставили их в отдел полиции. Злоумышленниками оказались жители с. Кузьмино-Гать Тамбовского района.

Как пояснили задержанные, они хотели похитить рельсы и сдать их в пункт приема металлолома, чтобы подзаработать. Полицейские изъяли инструменты, которыми пользовались воры: болгарку, два лома, кувалду и гвоздодеры.

- К моменту приезда сотрудников полиции мужчины успели распилить рельсы и погрузить в личный автомобиль некоторые части железнодорожных путей. В машине находилось 15 метров рельсов, распиленных на части, 13 металлических подкладок и 29 путевых костылей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».