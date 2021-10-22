На Тамбовщине водитель «Оки» сбил лося, неожиданно выбежавшего на дорогу

ДТП произошло в Жердевке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 21 октября в 11:33 на 16-м километре автодороги «Р-22-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов». 58-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-11113» сбил лося, неожиданно выбежавшего из леса на проезжую часть дороги.

- В результате ДТП водитель «Оки» и его пассажир, 47-летняя, получили телесные повреждения, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия.