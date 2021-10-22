Юристы проведут для тамбовчан вебинар «Труд в нерабочие дни»

Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России проведет вебинар «Труд в нерабочие дни», который пройдет в Zoom 28 октября. Юристы ответят на вопросы об особенностях оплаты труда, течении сроков исковой давности, отдыхе в нерабочие дни, оформлении отпуска и его исчисление с учетом нерабочих дней. Кроме того, тамбовчане узнают о правах работников в период простоя организации.

Зарегистрироваться и принять участие в вебинаре можно здесь. За подробностями звоните по телефону 8(4752) 42-24-29.

- Мероприятие состоится в рамках проекта «Защита прав граждан в сфере труда и занятости в Тамбовской области». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, 21 октября региональное отделение Ассоциации юристов России запустило «горячую линию» для оперативного предоставления бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с нерабочими днями.

Получить разъяснения можно, позвонив по телефону 8 (4752) 42-23-62. «Горячая линия» работает ежедневно с 9 до 18 часов. В случае продления нерабочих дней после 7 ноября, «горячая линия» продолжит работу.