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Происшествия22 октября 2021 10:21

Тамбовский пенсионер, пытаясь защититься, смертельно ранил ножом своего знакомого

Пожилой мужчина подозревается в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 82-летнего пенсионера из г. Кирсанова, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

По версии следствия, 16 октября 2021, года дома у пенсионера находился знакомый, пришедший помочь ему по хозяйству. После завершения работ, хозяин жилища дал ему денег, на которые тот купил алкоголь, после чего вернулся обратно. Когда гость уже сильно запьянел, пожилой кирсановец стал выпроваживать его, но он уходить не собирался.

43-летний мужчина разозлился на хозяина дома, который хотел выгнать его. Оставив гостя одного, подозреваемый ушел в другую комнату заниматься домашними делами. В момент, когда он резал мясо, к нему подошел потерпевший и стал наносить удары ногой. Пытаясь защититься, пенсионер отмахнулся рукой, в которой находился нож, и попал нападавшему в живот. От полученного ранения мужчина скончался.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.