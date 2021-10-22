Коронавирус в Тамбове, последние новости на 22 октября: за сутки заболели 169 человек

По данным на 22 октября, за последние сутки в Тамбовской области ковидом заразились 169 человек. Он подтвердился у 53 мужчин, 99 женщин и 17 детей (мальчики 1,2,6,7,8,9,9,12,12,17,17 лет, девочки 4,5,6,11,12,13 лет ). Возраст взрослых составляет от 20 до 90 лет.

Всего с начала пандемии на Тамбовщине зарегистрировано 46 685 случаев заболевания коронавирусом, 44 104 человека выздоровели.

- В настоящее время на госпитализации находятся 1078 жителей региона. Выписано из больниц – 29741 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.