В Тамбовской области сузы, школы и садики будут закрыты с 30 октября по 7 ноября

Дети тоже уйдут на общероссийские выходные Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В детских садах, школах, профессиональных колледжах и техникумах с 30 октября по 7 ноября объявляются выходные, сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области. Учебные занятия в указанный период проводиться не будут. Дистанционный формат проведения занятий тоже не предусматривается.

- Для дошкольников, чьи родители в это время будут работать, откроют дежурные группы в детских садах, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Сейчас определяется количество групп, а также сколько детей и какого возраста смогут их посещать.

Информацию о работе дежурных групп в детских садах, а также общие вопросы работы образовательных организаций области в период с 30 октября по 7 ноября можно уточнить по телефонам: 8(4752) 79-23-24, 79-23-55.