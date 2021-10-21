Воронежец пытался подкупить сотрудника службы безопасности тамбовской торговой сети

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп).

По версии следствия, мужчина, узнав от сотрудника службы безопасности крупной торговой сети, что при перевозке продукции водителем грузового транспорта, принадлежащего его отцу, выявлена крупная недостача, прибыл в Тамбовскую область для урегулирования проблемы. Понимая, что такая ситуация может закончиться внесением автомобиля, на котором велась доставка товара, в черный список на интернет-портале грузоперевозок и прекращением дальнейшего сотрудничества, мужчина во время встречи с представителем службы безопасности торговой сети передал тому сверток с 50-ю тысячами рублей за «мирное» урегулирование вопроса с недостачей товара. Но сотрудник службы безопасности от денег отказался и сообщил о попытке подкупа в полицию.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.