В Тамбовскую область поступила новая партия вакцины от гриппа

Лечебные учреждения Тамбовской области получили очередную партию вакцины против гриппа «Совигрипп» в количестве более 126 тысяч доз. Она предназначается для вакцинации взрослых.

По информации управления здравоохранения Тамбовской области, к 20 октября привито против гриппа свыше 285 тысяч человек, из которых почти 27 тысяч – дети.

- Всего ожидается, что в ходе кампании по иммунизации против гриппа прививки сделают около 600 тысяч человек, что составляет порядка 60 процентов населения области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Тамбовчанам напоминают, что одномоментное введение вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и сезонного гриппа недопустимо. Между введениями этих вакцин должно пройти не менее 1 месяца. Последовательность вакцинации не имеет значения.