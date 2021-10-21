В Тамбовской области появился ковидный центр для лечения детей

В отделении развернули 30 коек Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области на базе Рассказовской ЦРБ развернули ковидный центр для лечения детей. Он обеспечен необходимым медицинским оборудованием, включая подводку кислорода, лекарствами, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты персонала. Медики, которые там работают, прошли соответствующее обучение.

- Дети в целом легче переносят коронавирус по сравнению со взрослыми. Однако в некоторых случаях им также может потребоваться госпитализация и постоянное наблюдение врачей, - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - В этой связи было принято решение развернуть отдельный ковидный центр для детей на 30 коек. Это позволит разгрузить другие лечебные учреждения и повысить качество оказания медицинской помощи детям с коронавирусом.

Чтобы защититься от заражения ковидом, детям также как и взрослым необходимо избегать мест массового скопления людей, носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах.