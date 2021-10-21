В Тамбове изменится расписание движения дачного автобуса, следующего до Чистых прудов

Как сообщает МБУ «Пассажирские перевозки», с 23 октября в Тамбове скорректировано расписание движения по маршруту №108 «Магистральная – Чистые пруды» по выходным дням. Это связано с уменьшением светового дня.

Отправление от остановочных пунктов по выходным дням:

- «Магистральная»: 6:20,7:00,7:40,8:20,9:00,9:40,10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20

- «Чистые пруды»: 7:00,7:40,8:20,9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00

Тамбовчанам напоминают, что при проезде в общественном транспорте необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 26.03.2020 № 233 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона».