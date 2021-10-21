Тамбовчанин украл у начальницы кошелек с деньгами и банковскими картами

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову обратилась предприниматель, которая рассказала, что в ее отсутствие неизвестный похитил кошелек с деньгами в сумме 21 тысячи рублей и банковскими картами.

Полицейские выехали на место происшествия, опросили начальницу и сотрудников предприятия. Было установлено, что один из работников покинул рабочее место и его местонахождение неизвестно. На него и пало подозрение в краже.

В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний мужчина. Задержанный признался, что совершил кражу у работодателя. Деньги он успел потратить на личные нужды, а вот похищенный кошелек с банковскими картами оперативникам удалось найти и вернуть владелице.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый обещал компенсировать причиненный ущерб. За совершение данного преступления ему может грозить до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.