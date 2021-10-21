Тамбовчане познакомятся с творчеством актеров из ивановского драмтеатра

С 21 по 24 октября тамбовские зрители смогут познакомиться с творчеством Ивановского драматического театра. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» артисты из Иванова сыграют на тамбовской сцене четыре спектакля. В это время наши актеры будут на гастролях в их городе.

Гастрольную программу Ивановского театра 21 октября откроет спектакль «Бальзаминовъ» (12+). 22 октября тамбовчан приглашают на постановку «Ужин по-французски» (16+). 23 октября состоится спектакль «Палтус вкрутую» (16+), а завершатся гастроли 24 октября спектаклем-концертом «Дом отдыха» (12+).

- Тамбовский академический драматический театр сыграет на ивановской сцене пять спектаклей для взрослых и детей. Зрители увидят постановки «Примадонны» (12+), «Интимная комедия» (16+), «Без паники, сеньоры» (12+), «Московская гетера» (16+) и детский спектакль «Про ведьму Матрены, Ивана и Алену» (6+), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.