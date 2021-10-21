В тамбовских кафе, магазинах автобусах и такси нарушают антиковидные ограничения

В администрации Тамбовской области недовольны тем, как в предприятиях общепита и розничной торговли соблюдаются антиковидные ограничения. Перед руководителями таких организаций ставили задачу усилить контроль за антикоронавирусными мерами, однако не все соблюдают это требование. По итогам проверок, полностью санитарная безопасность оказалась обеспечена лишь в одном заведении общепита Мичуринска и на хоккейном матче, куда пропускали только по QR-кодам. В гипермаркете «Ашан» нет даже информационных табличек о соблюдении масочного режима, перед ТРЦ «Рио» устраивают флешмоб, в кафе все места заняты.

С 11 по 20 октября в ходе рейдов в Тамбове, Котовске и Инжавинском районе проверили 39 объектов торговли, 11 кафе, караоке-клуб и гостиничный комплекс. По результатам составлено 12 протоколов на граждан, которые находились без масок, и 8 протоколов на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. В списке нарушителей - караоке-клуб «Неон», торговые центры «Порядок» и «Акварель», кафе «Доски», «Наши суши», «ДК» и «Н2О». Оштрафован гипермаркет «Ашан». Временно приостановлена деятельность кафе «Белый кролик».

На водителей автобусов только за два дня составлено 35 протоколов и 13 – на пассажиров. Привлечены к ответственности 25 таксистов. На перронах и железнодорожных станциях выявлено 35 нарушителей масочного режима.

- Каждый день в российских субъектах вводятся новые ограничительные меры. Я не сторонник крайних мер, поэтому хочу выстроить с вами конструктивный диалог и достичь взаимопонимания. Давайте вместе подходить к нашему здоровью серьезно. Если и дальше ситуация не изменится, будут введены новые, более жесткие меры, - сказал руководитель области Максим Егоров.

По предложению врио губернатора, в регионе могут разработать стимулирующие меры к прохождению вакцинации: розыгрыши призов, скидки и другие поощрения.