В Тамбове проверили, есть ли у таксистов маски и лицензии

20 октября представители межведомственной рабочей группы проверили лицензии и соблюдение масочного режима у водителей такси. За пару часов работы на улице Советская областного центра участники рейда осмотрели более двух десятков автомобилей легковых такси. По результатам проверки выдано семь протоколов об административных правонарушениях, два из которых — за нарушение водителями масочного режима.

В Тамбовской области выдано 779 разрешений водителям на работу в такси. При этом машин с «шашечками» в регионе предостаточно. В управлении автомобильных дорог и транспорта области обращают внимание перевозчиков на необходимость оформления разрешений для того, чтобы они могли заниматься таксомоторным бизнесом легально, а также на соблюдение требуемых норм безопасности.

- Подобные рейды в 2021 году проходят постоянно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.