Тамбовчанин заплатил алименты, испугавшись «административки»

В отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам УФССП России по Тамбовской области находилось исполнительное производство о взыскании алиментов, которое возбудили в отношении 37-летнего мужчины. По решению суда он обязан был выплачивать алименты на содержание своей 5-летней дочери в размере 1/4 дохода. Однако должник почти два года проживал в одной из стран СНГ, не обеспечивал ребенка и не принимал никакого участия в жизни девочки. В результате сумма задолженности по алиментам достигла 174 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель установил, что мужчина приехал в Рассказово, чтобы встать на учет в «Центр занятости населения» в качестве безработного. Уклонение от уплаты алиментов стало основанием для составления протокола о привлечении должника к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».)

- Угроза административного наказания вынудила мужчину найти деньги и уже на следующий же день погасить задолженность по алиментам в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.