В Тамбовской области сотрудница соцзащиты присвоила детские пособия на сумму 200 тысяч рублей

В суде приняли решение по делу начальника отдела по работе с населением рассказовского Центра социальных услуг. Выяснилось, что женщина в электронном виде оформила фиктивный пакет документо от имени жительницы Рассказово, в которые внесла недостоверные сведения о несовершеннолетних детях. Это стало основанием для получения выплаты на ребенка. При этом среднедушевой доход семьи превышал положенную сумму и не мог служить основания для назначения выплат. Сотрудница соцзащиты незаконно получила 200 тысяч рублей.

Нарушение вскрылось во время прокурорской проверки, результаты которой направили в полицию. По этим материалам в МО МВД России "Рассказовский" в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

- В Рассказовском районном суде фигурантку приговорили к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, - сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Приговор вступил в законную силу. Причиненный ущерб возмещен.