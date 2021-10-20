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Общество20 октября 2021 15:01

В Тамбове планируют построить новое здание станции скорой помощи

Площадь и планировка нынешнего не соответствует современным требованиям
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В областном центре может появиться новое здание станции скорой медицинской помощи. Сейчас это учреждение располагается в двухэтажном здании, построенном еще в 1974 году. Его площадь и планировка не соответствуют современным требованиям. На сегодняшний день разработан эскизный план новой постройки.

- Проект нового здания предусматривает обустройство зон выездных бригад, отдыха, единой диспетчерской службы, центра медицины катастроф и учебного центра, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.