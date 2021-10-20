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Общество20 октября 2021 14:01

В Тамбове высадят около 150 тысяч луковиц тюльпанов

Больше всего цветов будет в сквере имени Зои Космодемьянской
Ксения АЛЕШИНА
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Традиционное время посадки тюльпанов приходится на конец сентября

Традиционное время посадки тюльпанов приходится на конец сентября

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове сотрудники муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» приступили к высадке луковиц тюльпанов. Они работают по усиленном графику, поскольку сейчас идет активная подготовка города к предстоящим зиме и весне.

Традиционно, время посадки тюльпанов приходится на конец сентября, однако если погода позволяет, то луковицы могут высадить и позже.

- В этом году в Тамбове будет высажено около 145 тысяч луковиц. Самое большое число - в сквере имени Зои Космодемьянской. Оставшийся посадочный материал распределят между другими парками, скверами и общественными пространствами города, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Среди сортов тюльпанов будут: «голден апельдорн», «оранж элит», «пинк импрешн», «негрита» и другие.