В Мичуринске благоустроят 14 дворов в 2022 году

В Мичуринске в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская" среда благоустроят 14 дворовых территорий многоквартирных домов. На эти цели выделено около 30 млн рублей.

Отметим, что инициатива по ремонту и благоустройству дворов должна исходить от жильцов. Именно они на общем собрании решают, что необходимо обновить, отремонтировать или установить во дворе. Потом разрабатывается проект будущей придомовой территории с нанесением всех объектов. Затем утверждается план мероприятий по благоустройству решением общего собрания и подается заявка в муниципальные органы.

Для того чтобы присоединиться к инициативе, нужно соблюсти определенные условия. Одно из главных требований, которое берут за основу при формировании перечня дворов, требующих благоустройства в Мичуринске, это необходимость постановки дворовой территории на кадастровый учет.

- В последующих годах приоритет при отборе отдадут приватизированным дворовым территориям, собственники которых предоставят полный пакет необходимых документов с учетом срока его подачи. Если вы хотите преобразить свой двор, сделать детскую площадку или парковку, проявляйте инициативу и обращайтесь в администрацию города, - сказал начальник управления городского хозяйства Алексей Блинников.

Адресный перечень дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству в 2022 году:

ул.Подстанция,220,2;

ул.Украинская,48,56;

ул.7 Ноября,20,20-а, КЧТ;

ул.7 Ноября, д.38, КЧТ;

ул.7 Ноября,50 КЧТ;

ул. Октябрьская,68-7 Ноября,24 КЧТ;

ул.Октябрьская,70, КЧТ;

ул.Октябрьская,72,74, КЧТ;

ул.Гагарина, 24, 26, 26-а;

ул.7 Ноября,41,43,45, КЧТ;

ул.7 Ноября,39, КЧТ;

ул.Шевченко, 82;

ул.Гоголевская,69а;

ул.Автозаводская, 26.