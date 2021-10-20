Тамбовчанин украл из магазина несколько бутылок спиртного

В дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску поступило сообщение из администрации магазина, расположенного на Липецком шоссе. При очередной проверке остатков продукции в вино-водочном отделе обнаружилась недостача алкоголя. По словам продавцов, за несколько дней до сверки они видели подозрительного мужчину. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого 45-летнего жителя улицы Новой наукограда. В краже он признался. Мужчина воспользовался моментом, когда рядом никого не было и похитил с прилавка несколько бутылок спиртного. На таких преступлениях его ловят не впервые.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до двух лет.