Два человека пострадали в аварии на тамбовской трассе

Водитель "ВАЗ" не уступил дорогу иномарке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы две женщины, произошла 19 октября в 11 часов на 54 километре автодороги «Р22-Каспий-Кариан-Токаревка», на территории Токаревского района. 69-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», при выезде с прилегающей территории столкнулся с движущимся по главной дороге «Опелем», под управлением 34-летнего водителя.

- В результате происшествия пострадали 50-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» и 49-летняя женщина, находившаяся в иномарке, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На мете аварии их осмотрел фельдшер скорой помощи Токаревской центральной районной больницы.