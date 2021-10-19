Тамбовчане заработали на незаконной банковской деятельности 18 миллионов рублей

В Тамбовской области вынесли приговор семи местным жителям в возрасте от 28 до 47 лет. Государственным обвинением доказано, что один из соучастников в 2016 году в областном центре создал организованную группу для проведения незаконных банковских операций. Участники группы открывали и вели банковские счета подконтрольных юридических и физических лиц, осуществляли их кассовое обслуживание.

Клиенты перечисляли денежные средства на расчетные счета фиктивных организаций, созданных через подставных лиц под предлогом совершения фиктивных договоров поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. В дальнейшем денежные средства дистанционно переводились с расчетных счетов юридических лиц на счета пластиковых банковских карт, открытых на введенных участниками организованной группы в заблуждение физических лиц, с последующим их снятием через банкоматы. Полученные наличные денежные средства инкассировались клиентам за вычетом денежного вознаграждения (5-7%) за обналичивание. Преступный доход группы составил больше 18 миллионов рублей.

- Обвиняемых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «б» ч.2 ст.172 и п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, - сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Суд назначил соучастникам наказание от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.