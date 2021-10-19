В Тамбове временно не будет света на 14 улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 20 октября в областном центре по ряду адресов будет отключена электроэнергия.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

- с 9.00 до 16.30:

ул. Южная, д. 13-105;

ул. Астраханская, д. 122-130.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 9.00 до 10.30 по ул. Тулиновской, д. 3А-9;

- с 10.30 до 12.00 по ул. Тулиновской, д. 8;

- с 14.00 до 16.30:

ул. Куйбышева, д. 48;

ул. Базарная, д. 115/59;

ул. Студенецкая набережная, д. 20А, 59.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

- с 9.00 до 12.00:

ул. А.Бебеля, д. 13-42;

ул. Советская, д. 64А-66;

- с 13.00 до 16.00:

ул. Лысогорская, д. 82-117;

пр. Лысогорский, д. 1-22;

ул. Трудовая, д. 77-124;

пр.Трудовой, д. 4-21;

ул. Подгорная, д. 67-122;

ул. Н.Вирты, д. 52-117.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам извинения за доставленные неудобства.