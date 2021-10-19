Тамбовчанин расправился со своей бабушкой из-за отказа дать ему денег

В суде вынесли приговор 40-летнему жителю Кирсановского района. Мужчину признали виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

На следствии и в суде судом установили, что 13 апреля этого года мужчина, будучи пьяным, стал требовать деньги у своей 88-летней бабушки. Женщина денег внуку не дала, и в очередной раз порекомендовала ему искать работу и «завязывать» со спиртным. Разозлившись, мужчина несколько раз ударил пенсионерку по голове. Через 10 дней пенсионерка скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы и отека головного мозга.

Ранее, в марте текущего года, фигурант во время конфликта со своей матерью, держа в руках стеклянную бутылку, угрожал женщине убийством.

- Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.