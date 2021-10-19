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Общество19 октября 2021 17:01

У тамбовчанки забрали машину из-за неуплаты налогов и кредита

Сумма задолженности составила 864 тысячи рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 43-летняя местная жительница не оплачивала налоги и ежемесячные платежи по кредиту, оформленному на покупку автомобиля, в результате чего образовался долг в размере 864 тысячи рублей.

- Судебный пристав-исполнитель неоднократно выходил по адресу регистрации должницы, однако, со слов соседей, женщина там давно не появлялась. В ходе исполнительных действий был возбужден исполнительный розыск по автотранспортному средству, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Автомобиль Lada Largus 2018 года выпуска, находящийся в залоге у кредитной организации, удалось найти на парковке сетевого магазина. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомобиль и изъял его.

После оценки, принадлежащее тамбовчанке имущество будет принудительно реализовано, а вырученные средства направлены на погашения задолженности.