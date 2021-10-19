13 тамбовчан привлекут к ответственности за взятки сотрудникам ГИБДД

Госавтоинспекция Тамбовской области предупреждает автомобилистов об уголовной ответственности за дачу взятки. В этом году в регионе в отношении участников дорожного движения возбудили 13 уголовных дел за дачу взятки инспекторам Госавтоинспекции

По итогам рассмотрения уголовных дел в 2021 году мировые суды области признали двух человек виновными в совершении преступлений по статьям 291.2 и 291УК РФ. Им назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и лишение свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. По остальным уголовным делам сейчас ведется следствие.

- В соответствии со статьёй 291 УК РФ «Дача взятки» предусмотрено наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей, а максимально - лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового, напоминают в УГИБДД по Тамбовской области.

За мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) виновный наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, а в худшем случае может получить до года колонии.