Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2021 16:37

В Тамбовской области двое охранников украли с предприятия около 600 кг комбикорма

И еще свыше 300 кг кукурузы
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

На посту ГИБДД в Первомайском районе Тамбовской области 13 октября сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин в возрасте 19 и 57 лет. В салоне машине лежали мешки с комбикормом, происхождение которого мужчины не смогли объяснить.

Как оказалось, на машине ехали двое охранников одного из крупных предприятий, расположенных на территории Первомайского района. Мужчины признались, что на протяжении определенного периода времени похищали с приезжающих грузовиков комбикорм, когда водитель проходил санитарную обработку.

Мешки с похищенной сельхозпродукцией вывозили на своем автомобиле, делили и прятали у себя в гаражах. При обыске полицейские обнаружили около 600 килограммов украденного комбикорма. Также стражи порядка нашли несколько мешков с кукурузой общим весом более 300 килограммов, которую мужчины похитили с полей соседнего участка.

- В общей сложности мужчины завладели сельхозпродукцией весом около одной тонны, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Похищенная продукция изъята и будет возвращена на предприятия Первомайского района. Подсчитывается причиненный ущерб. После проведения соответствующей проверки будет возбуждена серия уголовных дел за кражи.