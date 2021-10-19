В Тамбовской области пройдет фестиваль «На родине Владимира Зельдина»

С 1 по 7 ноября на сцене Мичуринского драматического театра во второй раз пройдет Международный театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина». В фестивале, посвященном памяти великого актера, примут участие известные театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Орла, Новороссийска, города Ирбита Свердловской области, Ельца, Мичуринска, Татарстана, и Белоруссии.

Имя Владимира Михайловича Зельдина тесно связано с Тамбовщиной. Великий артист родился в Козлове (Мичуринске) и всегда принимал самое активное участие в жизни региона. Артист награжден медалью «75 лет Тамбовской области». Также Владимиру Зельдину присвоено звание «Почетный гражданин Тамбовской области», чем он очень гордился.

В этом году фестиваль «На родине Владимира Зельдина» будет проходить во второй раз. На этот раз он значительно расширил творческую географию, на фестиваль приедут театры из разных уголков страны, а также из Белоруссии.

Творческая жизнь Владимира Зельдина была тесно связана с Театром Российской армии, которому он прослужил более 70 лет. Именно этот театр станет главным гостем и партнером фестиваля. На родину Владимира Зельдина театральный коллектив привезет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» (12+), который откроет фестиваль 1 ноября. Далее спектакли будут проходить по два раза в день, днем в 15 часов и вечером в 18 часов.

- Следить за афишей и новостями фестиваля можно на страничке Мичуринского драматического театра ВКонтакте, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.