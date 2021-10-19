Саратовца задержали за ограбление ювелирного магазина в Тамбовской области

Кража золотых цепочек произошла в г. Кирсанове Фото: УМВД по Тамбовской области

В единую диспетчерскую службу 15 октября поступило сообщение о краже в одном из ювелирных магазинов города Кирсанова. На место преступления незамедлительно выехали сотрудникиполиции. Они опросили свидетелей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.

Стражи порядка установили, что днем в ювелирный магазин зашли несколько человек, и пока одни отвлекали продавца, другие совершали кражу. По описанию был составлен фоторобот предполагаемых преступников. С помощью системы «Безопасный город» полицейские нашли автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Машина была зарегистрирована в Саратовской области.

Кирсановские полицейские отправились в служебную командировку в г. Саратов. По месту жительства был задержан один из участников, им оказался 27-летний парень. Его доставили в МОМВД России «Кирсановский» для дальнейшего расследования.

- Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что пока двое отвлекали продавца, двое других вытащили лоток с ювелирными изделиями и скрылись с места преступления. Всего было похищено 14 золотых цепочек, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Ранее задержанный саратовец был неоднократно судим, и находился под надзором у полицейских, поскольку несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время полицейские разыскивают других соучастников преступления.