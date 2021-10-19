Житель Тамбовщины украл забор с чужой дачи

Преступление произошло на территории СНТ «Березка» Фото: УМВД по Тамбовской области

В МОМВД России «Мичуринский» обратился житель г. Мичуринска, который сообщил, что с его дачного участка в СНТ «Березка» пропал забор из сетки-рабицы. В ходе розыска стражи порядка задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель п. Красный Октябрь.

В отделе полиции задержанный пояснил, что присмотрел забор на участке, где никто не проживал и, сняв всю сетку и металлические столбы, вывез их в пункт приема металлолома. Всего ему удалось похитить 909 кг. металла.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято и возвращено законному владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.